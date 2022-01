Internados na UTI Covid do Into não foram imunizados contra o vírus: “A vacina tem mostrado seu efeito”

Os ambulatórios do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC) estão mais lotados, é o que afirma a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do maior hospital especializado no atendimento de pessoas com covid-19, Elizabeth de Souza.

De acordo com ela, houve um aumento significativo no número de casos (inclusive de gripe), nos últimos dias, além de uma alta procura por atendimento e testagem na unidade de referência.

Elizabeth informou à reportagem do ContilNet que a maioria dos infectados que foram internados não foi imunizada contra a covid-19 ou não completou o esquema vacinal. Os únicos dois pacientes da UTI não receberam nenhuma dose dos imunizantes ofertados pelo Estado.

Especialistas em saúde afirmam, com base em estudos, que a vacinação reduz significativamente as chances de hospitalização e morte em decorrência da doença – o que foi reforçado pela médica intensivista.

“O que esse momento da pandemia tem evidenciado é que a vacinação está mostrando o seu efeito. As pessoas que foram imunizadas estão evoluindo muito positivamente quando são infectadas”, argumentou.

“Por outro lado, infelizmente, o ambulatório está a cada dia mais lotado, principalmente com pessoas que não se vacinaram”, argumentou.

A partir dessa semana, o Into também receberá pacientes em estado grave da influenza.