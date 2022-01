Urgente: motorista embriagado tomba ônibus com 25 passageiros

Na manhã desta sexta-feira, 31, um ônibus da empresa Asa Branca, em Machadinho D’Oeste/RO tombou no aterro da ponte do rio Belém, na RO 133.

De acordo com as informações, o veículo de transporte de passageiros fazia a rota de Cujubim/RO a Machadinho quando ao passar pela ponte à cerca se 5 km do município, o motorista perdeu o controle da direção e caiu do aterro, vindo a tombar. Cerca de 25 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente, nenhum ficou gravemente ferido.

No local, alguns passageiros reclamavam que o motorista corria demais e apresentava sintomas de embriaguez.

A Polícia Militar compareceu e conduziu o motorista até o quartel para realizar o teste do bafômetro, o qual não apresentou a infração de trânsito do art. 165 do CTB, Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.