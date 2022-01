VÍDEO: Casa de strip tease é inaugurada no interior do Acre; dançarinos nus interagem com o público

Ganhou repercussão nas redes sociais, nesta última semana, a inauguração de uma casa de strip tease em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A Planet House – nome do estabelecimento – recebeu na noite da última terça-feira (3) uma apresentação de dançarinos do sul do Brasil, que interagiram com o público.

Vídeos divulgados no Twitter mostram cenas picantes de mulheres e homens dançando com os profissionais vestidos com peças íntimas e até nus.

“Encontrei o meu lugar”, publicou uma internauta em um dos comentários das publicações.