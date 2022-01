Vídeo: PMs agem rápido e evitam que mulher se jogue de prédio

Em uma ação rápida, policiais militares do Distrito Federal conseguiram evitar que uma mulher se jogasse pela janela de um prédio, no Riacho Fundo I. Após entrarem no imóvel, os militares conseguiram agarrar a moradora pouco antes de ela se jogar sobre uma grade com lanças pontiagudas.

A equipe do 28º Batalhão da PM patrulhava a região quando foi acionada via rádio para atender a ocorrência. Quando a viatura chegou ao local, a mulher já ameaçava pular pela janela. Segurando uma faca, a moradora gritava que se alguém chegasse perto, pularia.

Os policiais arrombaram a porta do apartamento e conseguiram puxar a mulher para dentro do imóvel. A ação ainda contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bombeiros colocaram a vítima na maca com apoio da guarnição e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.

