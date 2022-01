Vietnã, Bangladesh e Nigéria: os amigos gringos de Carlos Bolsonaro nas redes sociais

Responsável pela estratégia digital da campanha do pai à reeleição, Carlos Bolsonaro montou, nas próprias redes sociais, um seleto grupo de aliados virtuais.

Trata-se de cinco usuários do Facebook registrados em lugares como em Kon Tum, uma pequena província do Vietnã; Satkhira, um distrito no sudoeste de Bangladesh; e Port Harcout, capital de um estado da Nigéria. Eles são marcados frequentemente nos conteúdos de Carlos, por opção do próprio.

Os contatos de Carluxo têm milhares de seguidores (entre 10 mil e 33 mil) e, quando adicionados às publicações do zero dois, o engajamento delas dispara. No início de dezembro, um post dele, com a inclusão dos perfis gringos, alcançou quase dez vezes mais curtidas do que um anterior sem o incremento.

