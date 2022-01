Você sabe o que marca o dia 1 de janeiro no Acre? ContilNet te explica

O primeiro dia do ano é feriado em todos os estados do Brasil, mas muitas pessoas têm dúvidas sobre o que se trata este dia. Em muitos calendários, como o gregoriano, utilizado no Brasil, esta data celebra o Dia Mundial da Paz, criado pela Igreja Católica em 1967, com o objetivo de promover a paz para o mundo, que passava pela Guerra Fria.

O Acre, assim como todos os outros estados e o Distrito Federal, seguem o calendário gregoriano e, por isso, o dia 1 de janeiro representa também o início de um novo ano. Contudo, há alguns países que não comemoram o Ano Novo na mesma data que os brasileiros, como o Afeganistão, que usa o calendário iraniano e vira o ano em 21 de março do calendário gregoriano; países árabes, que seguem o calendário islâmico e celebram o Ano Novo em 1º de muharram, a data varia em relação a nosso calendário; Etiópia, que adota o calendário etíope e tem sua virada de ano em 11 de setembro e outras nações.

Além disso, no Acre, este dia representa o início de uma polêmica que durou alguns anos: o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou em vigor há 13 anos, em 1 de janeiro de 2009, tornando obrigatório em todo Brasil e trazendo o novo formato de escrita do gentílico acreano com a uniformização do sufixo eano para iano, tornando “acriano”.

Com a mudança, a presidente da Academia Acreana de Letras, professora doutora Luisa Galvão Lessa Karlberg explicou, na época, que o próprio Acordo diz que nomes registrados e aqueles que guardam tradições permanecem sem alterações, por isso, permaneceria com a escrita que já conhecíamos.