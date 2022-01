“Vou te amar para sempre”: Morre, aos 70 anos, radialista Egildo Oliveira no Hospital de Sena Madureira

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 2 horas, o radialista Egildo Oliveira de Almeida, 70 anos de idade. Ele estava internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, desde a última segunda-feira.

Há alguns anos, Egildo Oliveira vinha enfrentando problemas de saúde e, por conta disso, estava afastado de suas funções na Rádio Difusora de Sena Madureira.

Na última segunda-feira, ao se sentir mal, foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, apresentando tosse, febre e outros desconfortos.

Bastante conhecido em Sena Madureira, Egildo Oliveira fez história na Rádio Difusora, onde foi Diretor, chefe do setor pessoal, apresentador do programa de mensagens, melodias e, antes da enfermidade, apresentava com maestria o programa “Boa tarde Amazônia”, campeão de audiência em Sena.

“Antes mesmo de trabalhar em Rádio eu já ouvia os programas do seu Egildo, um profissional de excelência. Nos deixou grandes aprendizados e vai nos fazer muita falta. Nesse momento, manifestamos nosso profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos”, comentou Edinaldo Gomes, coordenador da Rádio Difusora de Sena.

O radialista Jota Cavalcante que trabalhou vários anos em sua companhia também lamentou o ocorrido. “Muito triste para todos nós da comunicação. Vivemos bons momentos trabalhando na mesma emissora. Ele era uma pessoa que sabia conversar, uma pessoa simples, de bom coração. Descanse em paz, amigo”, comentou.

Elionai Alencar, seu filho, fez a seguinte postagem em seu perfil no Facebook: “Descanse em paz, meu pai. Que o nosso Deus te receba de braços abertos. Vou te amar pra (sic) sempre”.

A secretária de comunicação do Acre, Nayara Lessa, postou uma nota em solidariedade à família: “Que neste momento de dor, a fé e solidariedade sejam fontes de consolo para os familiares e amigos enlutados”, diz trecho da nota.

O corpo de Egildo Oliveira está sendo velado em sua residência, localizada no Bairro Cidade Nova, e o sepultamento ocorrerá na quinta-feira (6).