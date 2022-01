Vyni, do ‘BBB’ 22, vive em casa humilde no Cariri, no Ceará; veja fotos

Vyni, participante do “Big Brother Brasil” 22, vive numa casa simples no Cariri do Ceará. Ele foi o primeiro participante a chegar a dois milhões de seguidores no Instagram em menos de cinco dias e chamou a atenção pelo favoritismo. O bacharel em Direito, que é natural do Crato, mora com a avó paterna, que o criou.

O cearense de 23 anos mostrou alguns detalhes da casa ao gravar vídeos com brincadeiras para as redes sociais. Ele se autodenomina “influenciador de baixa renda”. Veja fotos abaixo:

Veja mais foto em O Globo.