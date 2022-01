Weverton está com tudo: o goleiro acreano teve seu contrato estendido até 2025 no Palmeiras

Excelente perfomance de Weverton faz Palmeiras renovar contrato até 2025

Na última segunda-feira, o Palmeiras anunciou a renovação de Weverton e o atacante Rony até o final de 2025. Os jogadores são peças chaves no esquema tático de Abel Ferreira e por isso tiveram o seu contrato estendido, ambos jogadores foram aquisições feitas em negociações com o Athlético-PR em 2017. Weverton custou aos cofres do Palmeiras R$2 milhões e foi contratado sem apoio total de torcida que divergia quanto à necessidade de mais um goleiro já que Prass era um excelente goleiro titular em atividade.

O Palmeiras seguiu em frente mesmo na época ele sendo muito disputado, tendo uma proposta internacional e também pelo próprio Athlético-PR onde ele vinha executando uma bela performance. Porém, Palmeiras oferece um bom futuro na equipe com títulos e uma vaga na seleção, muito disto se concretizou e logo em seguida, 2018, ele já estava como títular.

Vale ressaltar que também na época, o seu excelente desempenho na seleção olímpica contribuiu para a aquisição do atleta. Durante a Olimpíada (enquanto era do Athlético), o goleiro levou apenas 1 gol e ainda foi decisivo agarrando o pênalti batido por Petersen, na final contra a Alemanha, sendo um dos Heróis do Ouro brasileiro na modalidade.

Os números de Weverton no Palmeiras continuaram cada vez mais consistentes, o goleiro que entrou na equipe durante a campanha campeã do Brasileirão de 2018, participou de 205 jogos, sendo que não levou gol em 101 deles. Além disso é o goleiro com a terceira menor média de gols sofridos e está em nono lugar dos goleiros com a camisa alviverde, conforme veiculado pelo Lance!.

Pelo Palmeiras já foram também 4 títulos, Campeonato brasileiro Série A 2018, Campeonato Paulista e Copa do Brasil de 2020 e também duas Copas Libertadores das Américas. O Palmeiras participa de todas as Libertadores desde 2016 e dentro da competição Weverton também se destacou.

Weverton segue com o coronavírus e agora foi chamado para a seleção brasileira.

Com coronavírus Weverton segue treino em casa até um novo teste para constatação se ele ainda possui o vírus. Tudo começou na quarta-feira dia 5 de Janeiro, quando a equipe do Palmeiras foi se reapresentar para início dos treinamentos, durante a bateria de exames 5 jogadores foram constatados com coronavírus.

O meia Gustavo Scarpa, o atacante Breno Lopes, o recém contratado centroavante Rafael Navarro, foram diagnosticados com uma versão assintomática do coronavírus. Esta semana eles passaram em isolamento e na última terça-feira, em nova bateria de testes, junto a Deyverson, todos já tiveram seu teste negativo para o vírus. Weverton que é um dos mais aguardados para o treinamento ainda não realizou o teste se certificar novamente de ter se livrado do coronavírus.

Enquanto o atleta estava em isolamento ainda saiu uma boa notícia, ele foi convocado para os jogos da Seleção Brasileira contra o Equador e Paraguai por Tite, conforme noticiado pelo nossopalestra. Com isto ele terá de desfalcar a equipe que pode usar Lomba no seu lugar, para os jogos contra a Ponte Preta, São Bernardo e Água Santa. O campeonato Paulista é a 1ª competição do ano para o Palmeiras, que terá o seu primeiro jogo no dia 23 deste mês, onde poderemos ver Weverton e a equipe do Palmeiras em cena contra o Novorizontino.