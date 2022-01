WhatsApp: saiba como inserir foto com música em seu status

Aquelas fotos com música de fundo, que são postadas nos stories do Facebook e Instagram, permitem expressar sentimentos e pensamentos. O problema é que o status do WhatsApp, que, aliás, é controlado pelo mesmo grupo das plataformas citadas, não possui uma extensão em seu código que permita incluir músicas nas fotos.

Existem alguns aplicativos que podem te ajudar com isso, mas vale ressaltar que demandam um pouco mais de tempo e trabalho para conseguir juntar a foto com uma música. Vamos dar a dica de dois aplicativos intuitivos para que você possa editar sua imagem inserindo música para postar no status do WhatsApp.

Como sabemos, não é possível inserir áudio na foto, mas o status de vídeo com áudio é compatível. Por isso, o que vamos fazer é um vídeo com a imagem neutra e a música de fundo.

Filmora

O Filmora é um aplicativo que possui versões premium e free, sendo fácil de se utilizar. É possível acrescentar uma música a uma imagem. Primeiro, é necessário baixar o aplicativo em sua loja, sendo que possui versões para Android e iOS. Após, basta abrir e ir em “Novo projeto” ,e ao clicar nele, sua galeria de imagens deverá ser aberta para você escolher a imagem.

O segundo passo, após carregar a música que deseja, é só verificar se está tudo certo e ir em clique em “Próximo” e, depois, “Salvar”. Vale ressaltar que você pode colocar diversas imagens enquanto o áudio é reproduzido.

CapCut

Outro aplicativo conhecido e fácil de ser utilizado é o CapCut, que permite a edição das imagens inserindo música nas suas fotos. Ele também está disponível para Android e iOS. Após baixá-lo, é só abrir em seu celular e, depois, clicar em “Novo Projeto”. Assim, sua galeria aparecerá e você poderá acrescentar as imagens que deseja.