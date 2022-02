3 camisinhas e 2 banhos: o que aconteceu entre Eli e Maria no BBB22

Foi uma jornada e tanto para Maria e Eliezer irem para a cama após a festa do líder. Os dois queriam aproveitar o fato de que o quarto estaria vazio durante a festa, contudo em mais de um momento, o casal foi atrapalhado por brincadeiras de Vyni, Laís e Eslovênia. Ainda assim, eles conseguiram ir para o edredom na manhã desta quinta-feira (3/2) estreando, de vez, o local.

As brincadeiras dos colegas de confinamento foram um dos empecilhos para que os dois chegassem aos “finalmente”. Eli e Maria chegaram a tomar banho durante a madrugada para irem até o quarto e a sister pegou 3 camisinhas, porém, após mais brincadeiras de participantes e o medo do brother de ser cancelado, a investida foi interrompida.

Tudo parecia tranquilo e resolvido, sem um final feliz para os dois. No entanto, houve uma reviravolta: assim que os ânimos se acalmaram na casa, Maria e Eliezer aproveitaram o momento para ir ao edredom na manhã desta quinta-feira (3/2).

A aventura do casal até o edredom rendeu memes na web e alguns internautas chegaram a comparar Vyni a Victor Hugo, relembrando quando ele tentou formar um trisal com o casal Gabi Martins e Gui Napolitano do BBB20. Vyni chegou a indagar Maria e Eliezer durante a noite se não estaria sendo visto como planta e que seria eliminado caso fosse ao paredão com os dois, alegando que o público não iria querer eliminar um casal. A sister retrucou dizendo que não havia formado um casal: “Que casal? Até nossa transa deu errado.”

Ela não sabia ainda que, no final, tudo daria certo. Após tudo isso, a atenção dos participantes se voltará para a prova do líder desta quinta-feira (3/2).