3 melhores opções de chá para gripe e resfriado: totalmente caseiro e natural; aprenda agora fazer em casa

Há alguns anos, vivemos tempos incertos e complicados em relação a síndromes respiratórias. Com todos os vírus perigosos circulando, e a propagação dos mesmos, embora sigamos os protocolos, é possível acabar contraindo algum. Porém, agora que você já está doente, é necessário aliviar e acabar com seus sintomas para se sentir melhor. Logo, nesta terça-feira, 08 de janeiro, no Casa & Agro, do Tecnonotícias, você aprenderá sobre 3 opções de chá para gripe e resfriado.

Chá para gripe e resfriado é um tratamento clássico e altamente eficiente para ter uma sensação de alívio durante este momento difícil. Afortunadamente, muitas vezes podemos ter grandes resultados apenas com as infusões mais comuns. Mesmo assim, desenvolvemos uma matéria para você ver as características de algumas alternativas. Portanto, o convidamos a que acompanhe a leitura para saber mais a respeito.

O melhor chá para gripe

Desde milénios atrás, a humanidade reconhece o poder das infusões para aliviar sintomas e tratar doenças. No entanto, nem sempre sabemos exatamente qual é o melhor chá para tratar o que estamos enfrentando. Cientes sobre isso, veja quais são os melhores chás para gripes e resfriados, e quais são suas características particulares.

1.Chá de mel, limão e alho

Em primeiro lugar, vale a pena destacar esta infusão altamente eficiente para desentupir os pulmões e o nariz. Além disso, vale a pena mencionar que esta bebida funciona excelentemente bem para aliviar os sintomas gripais, assim como proporcionar vitamina C para ajudar na recuperação. Estamos falando do chá de mel, limão e alho. O seu método de preparo é bastante simples também.

Comece cortando o alho em pequenos pedaços e coloque em uma panela pequena com água. Em seguida, esprema um limão, e após alcançar ponto de fervura, despeje em uma xícara. Por último, acrescente uma colher de sopa de mel e o seu cházinho estará pronto.

2.Chá de gengibre, limão e própolis

Se você estiver procurando uma opção para ajudar a combater a congestão nasal, coriza e também dores no corpo, esta infusão é uma excelente candidata. Além disso, sua preparação é extremamente fácil. Basta combinar 1/2 litro de água, 1/2 limão espremido, 1 rodela de gengibre, assim como 20 gotas de própolis. Por último, após cinco minutos fervendo seu chá estará pronto e você verá as maravilhas desta bebida no seu corpo.

3.Chá de eucalipto

Finalmente, agora resta a última das alternativas do texto para o chá para gripe. Então, caso procure uma receita para aliviar a tosse, desconforto no peito e um combate eficiente às infecções pulmonares, esta é a melhor opção. Portanto, seu preparo é simples, basta colocar água para ferver com 4 folhas de eucalipto para cada xícara, garantimos que após o seu consumo você se sentirá muito melhor.