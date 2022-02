A pergunta fundamental: 188Bet é confiável?

A 188Bet é uma das mais famosas casas de apostas esportivas do mundo. Há 15 anos, ela opera em diversos países e reúne milhares de clientes. Quando chegou ao Brasil, ela investiu alto em publicidade e em patrocínio a clubes de futebol. Isso, sem dúvida, contribuiu muito para que ela se tornasse conhecida.

E também para que colocasse uma dúvida na cabeça dos brasileiros: a 188Bet é confiável? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, veio ao lugar certo. A seguir, vamos falar sobre esta questão e muitas outras relacionadas à 188Bet. Vem comigo?

Como determinar se a 188Bet é confiável

Uma casa de apostas costuma apresentar vários indícios de sua seriedade – ou falta dela. Para a nossa sorte, o caso da 188Bet é o primeiro: ela dá vários sinais de ser confiável. Um deles é o alto investimento em mídia, citado acima. Empresas desonestas ou golpistas não costumam se expor tanto assim, e nem investir. Outro é a sua ótima reputação no mundo inteiro.

Para conquistar todo esse reconhecimento, é necessário ser uma empresa séria e qualificada. Mas há um terceiro fator ainda mais determinante que estes dois para avaliar a confiabilidade de uma casa de apostas. Estamos falando, é claro, da licença de jogo.

Existem instituições reguladoras que impões rígidas exigências aos sites de apostas para conceder sua licença a eles. Estas instituições fiscalizam constantemente as marcas por elas licenciadas, certificando-se de que elas sigam de acordo com suas normas. Elas ainda servem de amparo a apostadores que eventualmente tenham problemas com seu bookmaker.

Enfim, ter conta em uma casa licenciada por organizações reguladoras sérias é a garantia definitiva de confiabilidade. Mas afinal, a 188Bet é licenciada ou não? Sim, e pela Ilha de Man – Gamgling Supervision Commission, uma das instituições regulamentadoras mais competentes do mundo. Ou seja, pode criar sua conta sem medo: a 188Bet é confiável.

O que mais devo saber sobre a 188Bet?

Após se certificar sobre a segurança de determinado site de apostas, o passo seguinte é analisar sua qualidade. E, para isso, é indicado avaliar questões como:

– mercado de apostas;

– métodos de depósito;

– suporte;

– e bônus e promoções.

Vamos seguir com a análise?

Mercados de apostas

A 188Bet oferece uma boa quantidade e variedade de mercados. Mas seu maior diferencial neste quesito é relativo às cotações. As odds da 188 costumam ser muito boas, bastante acima da média do mercado. Muitas vezes, chegam a ser 15% superiores. Ainda por cima, os limites por ganho são muito altos, tanto que é muito difícil alguém ser limitado. Esta é uma excelente notícia para profissionais e apostadores hardcore que costumam ganhar muito.

Métodos de depósito

A casa trabalha com os métodos de depósito e saque mais populares e solicitados. Entre os principais, podemos citar:

– boleto bancário, o queridinho dos brasileiros;

– transferência bancária;

– carteiras virtuais comuns;

– carteiras virtuais para apostas esportivas, como a VCreditos;

– e muitos outros.

Além disso, as transações com a 188 são fáceis, rápidas e eficientes.

Suporte

A 188Bet tem um dos melhores suportes do mercado. Seus atendentes são educados, rápidos e proativos. Eles realmente conseguem resolver os problemas. Para falar com o suporte, há três formas. A primeira é o e-mail, que costuma ser respondido com agilidade, apesar de não ser instantâneo.

A segunda é um chat no site que fica disponível 24h por dia e 7 dias por semana. E a terceira é um número de telefone com atendentes fluentes em Português, e o melhor: 100% gratuito. Não é em toda casa que se vê possibilidades tão boas, principalmente em relação ao telefone.

Bônus e promoções

O bônus exclusivos de boas-vindas da 188Bet fica na média do mercado. Ele é de 100% do primeiro depósito até R$ 200. O rollover, porém, não é assim tão atraente: 10x em odds 2.0 ou superiores no prazo de 60 dias. Normalmente, as odds mínimas são um pouco mais baixas.

Conclusão

A 188Bet é confiável, mas não apenas isso. Ela é qualificada, oferece diversas vantagens e ainda é uma das responsáveis pela expansão das apostas no Brasil. É como coloca o Stakecheia.com, um dos principais portais sobre apostas do país:

“Algumas empresas podem ser consideradas as responsáveis por essa popularização das apostas esportivas no Brasil. A 188bet é uma dessas expoentes! Essas empresas tiveram a coragem de aproveitar as brechas do mercado e da publicidade nacional para levar o seu nome para o grande público principalmente por meio de anúncios de TV.”

Então faça o seu cadastro na 188bet, resgate seu bônus e comece a aproveitar todos esses benefícios hoje mesmo. Boas apostas!