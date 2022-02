AC é um dos três estados com maior queda no percentual de nascimentos no Brasil

Em 2020, 2.728.273 registros de nascimentos foram efetuados em cartórios no Brasil. Desse total, 2.678.9922 se referem a crianças nascidas em 2020 e registradas até o 1º trimestre de 2021. Na comparação com o ano anterior, observa-se uma queda de 4,7%. No Acre o percentual é ainda maior: 10,0%.

A queda no Acre foi a terceira maior do país, ficando atrás apenas do Amapá, que apresentou 14%, maior queda do Brasil e de Roraima com queda de 12,5%. os dados são da Estatísticas do Registro Civil 2020, divulgados na última sexta-feira (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Foi registrado em todo o país, uma queda no número de nascidos vivos do sexo masculino, mas o Acre foi o estado onde mais nasceram meninos: com variação de 107 meninos para cada 100 meninas.