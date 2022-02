Acre registra mais três mortes e 57 casos de Covid-19; veja boletim completo deste sábado

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), divulgou neste sábado (12), 57 casos de infecção por coronavírus. O número de infectados subiu para 110.430 em todo o estado.

Além dos novos casos confirmados, 84 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 99.560 pessoas já receberam alta médica da doença e 80 estão internadas, sendo que 24 estão na UTI, 51 estão em enfermaria e 1 pessoa está na fila aguardando um leito de UTI.

Três óbito foram registrados neste sábado, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 suba para 1.917 em todo o estado.

Óbitos:

Natural de Cruzeiro do Sul, F.O.C, de 83 anos, foi internado no dia 10 de fevereiro e faleceu no dia 10 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá.

Natural de Rio Branco, I.M.N, de 78 anos, foi internado no dia 10 de fevereiro e faleceu no dia 11 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

Natural de Mâncio Lima, F.C.S, de 71 anos, foi internado no dia 6 de fevereiro e faleceu no dia 8 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá.