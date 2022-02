Acre tem mais de 40% dos testes de Covid-19 positivos em farmácias, diz levantamento

Em ritmo de queda, o número de testes positivos de Covid-19 nas farmácias estão, novamente, no nível de dezembro, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), que monitora a situação desde o início da pandemia. Entre os dias 7 e 13 de fevereiro foram quase 99 mil testes positivos, 40% abaixo da semana anterior.

Segundo os dados da Abrafarma, estados como Acre, Piauí e Roraima registram taxa de positivo acima de 40%, enquanto em São Paulo e Rio de Janeiro tiveram redução e registraram 28% e 19% de diagnósticos positivos para coronavírus, respectivamente.

Para Sérgio Mena Barreto, presidente da Abrafarma, a queda reflete a redução de casos no país, mas receia novo aumento após viagens e aglomerações no feriado do carnaval.