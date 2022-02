Acreanão 2022 terá noite de estreias no Florestão

O estádio Florestão recebe na noite desta quarta-feira (16), a partir das 17h, rodada dupla do Campeonato Acreano 2022. Os confrontos serão válidos pela primeira rodada: Galvez x Andirá e Atlético Acreano x Plácido de Castro.

Na partida preliminar Galvez terá como adversário o Andirá, às 17h. O duelo será válido pelo grupo B e a partida será conduzida pelo árbitro Marcelo Oliveira. Verônica Severino e Antônio Ecídio serão os assistentes. O quarto árbitro escalado é Josué França.

No jogo de fundo, as equipes do Atlético-AC e Plácido de Castro medem forças, em duelo válido pelo grupo A. Antônio Marivaldo será o árbitro principal. Roseane Amorim e Jean Carlos serão os assistentes e Marcos Paulo o quarto árbitro.

Tigre do Abunã com força máxima

Com um time praticamente caseiro, o Plácido de Castro terá força máxima para o jogo de estreia no Campeonato Acreano 2022. O técnico Júnior Mesquita para a partida contará com força máxima.

O meia Pablo teve a situação regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e sua escalação com a camisa do Tigre do Abunã está confirmada. O provável time da estreia será: Marquinhos; Tite, Alisson TK, Lelo e Zagalo; Joel, Ângelo, Pablo e Uillian; Adriano Marreta e Ismael.

O volante/capitão Joel Campelo explicou que a equipe placidiana é bastante experiente e a preocupação será com gramado pesado, isso caso as chuvas sejam intensas nesta quarta-feira (16).

Galo: Bebê deve não enfrentar o Tigre

O Galo Carijó realizou na tarde dessa terça-feira (15), no CT Adauto Frota, os últimos ajustes (bolas paradas e um treino recreativo) para encarar o Plácido de Castro. O zagueiro Bebê será o principal desfalque do time celeste nesta estreia de estadual.

O atleta iniciou a pré-temporada no Tigre do Abunã, mas optou pelo retorno ao Galo Carijó. Com isso, o Plácido de Castro resolveu não liberar o atleta para o confronto desta quarta-feira (16) e cobra um ressarcimento ao time celeste pelo que foi investido no atleta.