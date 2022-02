Acusado de empurrar namorada de carro em movimento permanece preso, decide TJAC

Lucas Oliveira Bezerra, um rapaz de 27 anos, acusado de empurrar a namorada Emely Juiana, de 22 anos, para fora do carro em movimento, em dezembro do ano passado, em Rio Branco (AC), vai continuar preso. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou pedido de habeas corpus feito pela defesa do acusado, a fim de que ele responda ao processo em liberdade.

O caso continua sob investigação, informou a polícia. Há imagens da estudante sendo jogada para fora do veículo, no meio da rua, na Avenida Antônio da Rocha Viana. A causa seria uma briga do casal por causa do celular da estudante, que o namorado queria fiscalizar e ela não o entregou.

Lucas Oliveira, que foi candidato a deputado estadual em 2018 e era conhecido por sua militância social em defesa de crianças portadores de câncer, nega, desde que foi preso, ter jogado a namorada de dentro do veículo. Uma câmera de segurança flagrou o momento e após receber atendimento médico devido aos vários ferimentos pelo corpo, a vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que concedeu uma medida protetiva em favor da estudante.

Em depoimentos prestados à polícia, testemunhas do episódio reforçam as informações da estudante. Emely Juliana disse que chegou a abrir a porta do carro várias vezes na tentativa descer, mas ele continuava acelerando e fazendo manobras dando voltas. Até que em determinado momento ele reduziu a velocidade e ela achou que ele iria parar o carro.

Nas imagens de uma câmera de segurança instalada na avenida mostra o momento em que a estudante cai, bate a cabeça e fica deitada no meio da rua. O homem para o carro mais na frente, desce e vai até ela. Alguns segundo depois, ele pega o celular que estava no bolso da jovem e ela consegue se levantar e tenta pegar o aparelho.

Já próximo ao carro novamente, ele a empurra e depois ela se senta na calçada. Depois disso, Emely contou que Lucas ficou com o carro parado em rua próxima e que algumas pessoas se aproximaram.

Ela foi levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA da Sobral e depois registrou a ocorrência na delegacia. A jovem contou ainda que os dois namoravam há cerca de sete meses e que há quatro meses estavam morando juntos. Também por ciúmes, ela relatou que o rapaz já chegou a empurrá-la em outra briga.