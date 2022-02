Adrilles, demitido por suposta saudação nazista, ficou famoso no BBB15

Demitido da Jovem Pan após fazer um gesto que remete à saudação nazista “sieg heil”, Adrilles Jorge ficou famoso por participar do BBB15, edição que coroou Cézar Lima campeão e contou com nomes como Amanda Djehdian, Fernando Medeiros e Aline Gotschalg.

Formado em jornalismo pela PUC-MG e com alguns livros de poesia publicados, Adrilles afirmou na época do BBB15 ter entrado no programa após ser inscrito por uma amiga que havia tentado participar do programa quatro vezes, sem sucesso.

Durante o tempo em que ficou confinado protagonizou algumas tretas. Entre as de maior repercussão está a briga com Rafael, no qual o escritor chegou a mandar a mãe do ex-brother calar a boca.

Nenhuma confusão do reality, contudo, superou as polêmicas da vida real. Durante o programa, por exemplo, ele foi acusado de ser stalker de mulheres na internet. A professora e blogueira feminista Lola Aronovich afirmou, inclusive, que recebeu denúncia de uma moça contando sua história de perseguição. Apesar disso, o brother “durou no jogo” e foi eliminado na 10º semana, com 65% dos votos.

Apesar de não ter saído do BBB22 com o prêmio, Adrilles ganhou a rara amizade de Pedro Bial. Em 2018, o apresentador da Globo falou sobre a relação com o ex-brother. “Ele é um homem inteligentíssimo, cultíssimo e foi a única amizade que eu realmente fiz no programa. Nos falamos sempre”, disse Bial a Ricardo Pierocini, do blog Pretexto.

