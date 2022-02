Além do PV, Geraldo Alckmin pode ter como opção a filiação à Rede. Randolfe Rodrigues, agora um dos coordenadores da campanha de Lula, vai trabalhar no partido, e sobretudo com Marina Silva, para abrir essa possibilidade.

Isso tudo se não vingar a entrada de Alckmin no PSB.

Em resumo é o seguinte: ele será o candidato a vice. Por qual partido não se sabe ainda.