Ana Hickmann flagra o marido Alexandre Correa interagindo com mulher, pega o celular e toma decisão: “Escondido”

Recentemente, Ana Hickmann abriu o jogo sobre o relacionamento com o marido, Alexandre Correa. Em resumo, durante uma entrevista, em dezembro do ano passado, ao canal de Matheus Mazzafera, a apresentadora revelou detalhes da sua relação. Vale lembrar que o casal já está junto há 23 anos e tem como fruto da união Alexandre, de 7 anos.

Desse modo, Ana Hickmann confessa que já chegou a pegar o telefone do amado para excluir contatos e deixar de seguir algumas mulheres nas redes sociais: “Escondido, não. Pego e se ele chega junto e pergunta o que estou fazendo, falo ‘olhando seu WhatsApp’. Já apaguei contato do celular dele, já deixei de seguir mulher. ‘Tá seguindo por quê? Nem conheço’”, disse.

Em seguida, a apresentadora deixa claro que não se importa se Alexandre quiser fazer o mesmo. No entanto, o maridão nunca fez. “Ele nunca pediu para olhar o meu [Instagram]. Mas se pedisse não teria problema. Quer que eu pare de seguir? Tudo bem, eu faço o mesmo, e eu nem pergunto”, afirmou.

Ana Hickmann e marido passam por situação difícil

Vale lembrar que, recentemente, o casal enfrentou um momento bastante complicado, quando Alexandre Correa fez a descoberta de um câncer no pescoço. Entretanto, após o tratando, o marido da loira anunciou que já estava curado da doença.

“O corpo dele estava cada vez mais fraco e ele sofrendo muito. Com muita dor, com muito enjoo, muito mal-estar. A ponto de, no dia 25 de dezembro, ele passar mal. Eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Eram duas da tarde, ele começou a passar mal. Ele não estava nem com a gente, na mesa do almoço. Passando mal no quarto por fraqueza. Realmente, ele teve um colapso”, revelou Ana sobre as sessões de quimioterapia e radioteraria.