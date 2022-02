Anitta manda recado picante para participante do BBB

Anitta, que rapidamente perdeu o encanto por Rodrigo Mussi, tem um novo crush no BBB22. Nesse sábado (5/2), a cantora deixou uma mensagem picante nas redes sociais do atleta Paulo André, um dos solteiros mais cobiçados do reality show.

A voz de Boys Don’t Cry comentou “Esperando você sair pra te chamar pra minha casa” em um post do rapaz com a seguinte legenda: “Comenta aí o que vocês estão fazendo nesse sabadão”.

A interação de Anitta, é claro, causou reboliço entre os fãs, que já torcem pelo possível casal.