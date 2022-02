Anitta rebate Ricardo Salles: “Meu cu serve mais à sociedade que você”

A troca de farpas entre Anitta e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles está dando o que falar nas redes sociais. Após atacar a pré-candidatura de Salles à Câmara e afirmar que o político se defende de acusações de crimes ambientais para não ser preso, a cantora respondeu mais publicações do ex-ministro em seu Twitter.

“Só converso daqui pra frente com a Anitta/Burritta se ela conseguir fazer sozinha um vídeo soletrando ‘Pa-ra-le-le-pi-pe-do’ sem usar o teleprompter… #teletubbies”, escreveu Salles.

Anitta rebateu, afirmando que gostaria de um “mano a mano” ao vivo com Salles para “lascar com esse machismo de bosta”: “Ah como eu gostaria de um mano a mano com você ao vivo e a cores pra você se lascar com esse machismo de bosta de falar que eu sou burra só porque eu sou gostosa. Em cada rodada um apontava um desserviço do outro pra sociedade! Só não vale falar do meu cu, porque este serve mais à sociedade que você”.

Em outra publicação, Salles disse para Anitta voltar para “sua tribo dos #kutatuado”.

Quem tem cu tem medo né, Salles? Eu tenho cu TATUADO mas não tenho medo. Vou sim pra qualquer tribo porque se tem uma coisa que eu respeito e vocês não, se chama tribo… enquanto isso eu vou andando na linha e deixando essa de ser investigado pra você e seu bando 😘 — Anitta (@Anitta) February 23, 2022

“Quem tem cu tem medo né, Salles? Eu tenho cu TATUADO, mas não tenho medo. Vou sim para qualquer tribo porque se tem uma coisa que eu respeito, e vocês não, se chama tribo… enquanto isso eu vou andando na linha e deixando essa de ser investigado pra você e seu bando”, disparou a cantora.

Mais confusão

Além de Anitta, o cantor Caetano Veloso também detonou o ex-membro do governo Jair Bolsonaro (PL). Em seu Twitter, Caetano repercutiu uma publicação de Salles de que o cantor levaria artistas para se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cujo tema em debate são as pautas ambientais.

O ex-ministro alfinetou o cantor ao recorrer ao argumento da Lei Rouanet, e alegou que os artistas “melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres”.

“Como você é burro, cara”, rebateu Caetano, de forma sucinta.