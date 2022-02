Antonieli: veja a cronologia do caso da grávida morta por homem casado

Antonieli Nunes Martins chama Gabriel Henrique Santos Souza Masioli, de 28 anos, para conversar. Em depoimento, Gabriel revelou que a vítima o buscou depois do trabalho e juntos, foram até uma casa alugada por eles, para que se encontrassem escondidos.

Durante o encontro, Antonieli revelou a gravidez. De acordo com Gabriel, a vítima não tinha dúvidas de que o bebê era dele e disse ainda que não iria esconder quem era o pai. Gabriel também afirmou que neste dia, eles ainda dormiram juntos, pois ficaram ‘de boa’.

Gabriel chama Antonieli para uma conversa após o trabalho. No encontro, a vítima pergunta se ele iria assumir a criança. Gabriel disse, em depoimento, que estava em choque e pediu que a vítima esperasse até sexta-feira (4), para que ele pudesse falar sobre o relacionamento deles e sobre a gravidez para sua esposa e familiares.

Quando percebeu que a vítima ainda estava viva, Gabriel foi até a cozinha da casa, pegou uma faca grande e a enfiou no pescoço da vítima.

O técnico de informática ainda disse que logo depois do crime, pegou a faca, o celular, a caixinha com teste de gravidez e jogou tudo no rio que passa dentro da cidade.