Ao ContilNet, Pedro Longo fala sobre cadastro de reserva da Polícia Civil: “Estamos trabalhando”

Em um bate-papo virtual com o ContilNet nesta sexta-feira (11), o deputado Pedro Longo (PV), líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) disse que o cadastro de reserva da Polícia Civil para convocação, há a necessidade da existência de vagas e orçamento para o chamamento, como aconteceu com a Polícia Militar.

Segundo Longo, o governador Gladson Cameli não pode nomear onde não há vagas, e que esse concurso tem um prazo maior e haverá tempo para serem chamados. “Esses colegas que estão na expectativa, podem contar que estamos trabalhando para serem convocados. Fiquem tranquilos que eu estou empenhado em ajudar, como ajudei no Idaf”, disse.

De acordo com o deputado, 57 vagas estão reconhecidas pela Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE), mas há estudos para verificar se há a possibilidade de ampliação desse número. “Não tenho detalhamento dessas vagas de quanto é para cada carreira”, diz.