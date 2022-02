Após 33 anos na Globo, Pedro Cardoso assina com a HBO Max

Pedro Cardoso fez sua história na Globo ao longo de mais de 33 anos e, em meio ao avanço do streaming no país, o ator e roteirista assumiu um compromisso com a HBO Max para a produção de uma nova série.

O famoso conseguiu um espaço no catálogo da plataforma da WarnerMedia para Área de Serviço, série dele sobre relacionamentos, de acordo com as informações do R7. O trabalho já começou por meio da parceria com a produtora Dueto, com direção de Monique Gardenberg.

Fora da TV, Pedro Cardoso dedicou um pouco do seu tempo para a interação com os fãs nas redes sociais. Sua conta no Instagram se tornou a principal ferramenta de contato com o público e, mais recentemente, concentrou suas opiniões políticas nela.

Pedro Cardoso desabafa sobre situação política

No ano passado, ele compartilhou a imagem de uma montagem colada em um poste de rua do taxista Agostinho Carrara, seu personagem em A Grande Família, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), com a seguinte pergunta: “Em qual desses homens você confia mais? Vote com seu chiclete!”.

“Amigos, amigas, amiguex; o grêmio recreativo A Ouvidora saúda a esperança nesse domingo de Páscoa; e vem compartilhar alegria pela eufórica aceitação da nossa não candidatura à presidência da República”, começou.

“E aproveitamos a oportunidade para esclarecer que nossa desistência, anterior a qualquer persistência, deve-se ao desejo maior de levar Lula e Ciro, unidos pela desunião, ambos juntos ao segundo turno das eleições de 22”, escreveu.