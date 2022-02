Após derrota do Palmeiras, irmãos brigam em via pública e mãe sai para separar confusão na Baixada da Sobral

Cássio Ferreira da Silva, 37 anos, foi agredido pelo próprio irmão, que não teve o nome divulgado, na tarde deste sábado (12), na Travessa Jorge Ramos, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Cássio estava com os outros irmãos e familiares assistindo o jogo da final do Mundial de Clubes da Fifa, entre Palmeiras e o Chelsea, e participando de uma bebedeira, quando acabou tendo um desentendimento entre ele e um dos irmãos. Durante um bate boca, Cássio recebeu as primeiras agressões e ficou desacordado.

Os familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias, sendo uma básica e outra avançada. No local, Cássio tornou a consciência e voltou a ser agredido pelo irmão já em via pública na presença dos socorristas do Samu. A mãe dos irmãos teve que sair de dentro da residência para separar a confusão no meio da rua. Após a mãe salvar o filho das surras, Cássio, que é dependente químico, foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral em estado de saúde estável.

Durante todo atendimento, os socorristas acionaram o Polícia Militar atrás do Copom, mas ninguém apareceu para dar apoio. O irmão, ainda exaltado bateu na lateral da ambulância de suporte básico atrás de matar Cássio e teve a intervenção do condutor do Samu, para resguardar a vida do paciente.