Após falha, site do BC sobre dinheiro ‘esquecido’ volta a funcionar nesta segunda-feira

Está no ar e em pleno funcionamento, desde a madrugada desta segunda-feira (14), o site do Banco Central para saber se cidadãos e empresas têm dinheiro a receber dos bancos brasileiros. O BC criou o site exclusivo para a consulta mas, em janeiro deste ano, com o anúncio da medida, as consultas ao site foram tantas que o sistema saiu do ar e só retornou hoje. O endereço valoresareceber.bcb.gov.br.

A partir deste endereço, o leitor pode acessar o site informando informe seu CPF ou CNPJ (caso de empresas) para consultar se tem algum “dinheiro esquecido”.

Veja os próximos passos:

Feita a consulta, o sistema vai informar se você tem ou não valores a receber. Caso tenha dinheiro para sacar, preste atenção na data que o Sistema de Valores a Receber vai informar. Essa data será um agendamento, e você poderá consultar os valores e informar os dados para a transferência nesse dia.

O agendamento será feito de acordo com sua data de nascimento. No caso das empresas, de acordo com a data de criação da companhia. Quando receber o agendamento, confira se foi para o período de 4h às 14h ou de 14h às 24h. Para fazer o resgate do dinheiro, é necessário ter uma conta na plataforma Gov.br. O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site ou pelo app gov.br.

Para conseguir movimentar os valores, você precisa ter um cadastro nível prata ou ouro nesta plataforma.

Na data agendada, acesse novamente o site valoresareceber.bcb.gov.br, usando seu login gov.br nível prata ou ouro para saber qual o valor disponível para saque e solicitar a transferência.

Se você perder a data do agendamento, basta entrar novamente no site valoresareceber.bcb.gov.br e solicitar novo acesso. O sistema vai informar nova data para o retorno.

Haverá ainda uma data para repescagem de acordo com a data do nascimento, como acontece com a vacinação contra a Covid.

Se você também perder seu sábado de repescagem, poderá consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28/03/2022.

O calendário de agendamento para resgate do dinheiro tem três possibilidades: Quem nasceu antes de 1968 ou abriu a empresa antes desse ano, terá uma janela de 7/3 a 11/3 para consultar e solicitar o resgate dos recursos. A data de repescagem é 12/3;

Quem nasceu entre 1968 e 1983 ou abriu empresa neste período, terá uma janela de 14/3 a 18/3. A data de repescagem é 19/3;

Quem nasceu após 1983 ou abriu empresa após esse ano, terá uma janela de 21/3 a 25/3. A data de repescagem é 26/3;

Quem perdeu as repescagens, poderá consultar ou solicitar o resgate a partir de 28/3.

Quem não resgatar no prazo, não perderá o dinheiro, diz o BC. Mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, não se preocupe, pois isso não afeta seu direito sobre os recursos a devolver.

Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite o resgate.

Uma mudança importante é que não será mais possível acessar o sistema com o login Registrato. Por isso, é preciso fazer um cadastro na plataforma Gov.br.

As normas sobre o Valores a Receber alcançam apenas as entidades supervisionadas pelo Banco Central e, com a decretação de falência, a instituição deixa a esfera de supervisão do BC. Nesses casos, recomendamos buscar as informações na Justiça.