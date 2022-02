Após fim com Michel Teló ser anunciado, Thais Fersoza entrega desfecho: “Após 10 anos”

Na imagem, Thais Fersoza e Michel Teló estão abraçados, em um passeio de barco para celebrar o dia dos namorados, nos Estados Unidos.

“Meu valentine há 10 anos…. Sim, esse ano comemoramos 10 anos juntos!!!!!! Uau… que venham mais 100!”, escreveu a atriz, que agora também é apresentadora.

Entretanto, por mais que hoje em dia eles estejam bem, nem sempre foi assim. Na verdade, o casal já passou por algumas crises. Todavia, felizmente o amor sempre falou mais alto. Inclusive, o músico revelou um pouco da intimidade em entrevista ao Extra.

“As brigas são totalmente naturais. Tem as dificuldades, os momentos difíceis do casal. Eu venho com a minha bagagem, com meu jeito de ser, com o que aprendi com meus pais”, disse o cantor. Porém, juntos, eles conseguiram dar a volta por cima das crises e brigas, e permanecem juntos por uma década.

Thais Fersoza e Michel Teló separados?

Há alguns meses, a famosa Lene Sensitiva, que acerta previsão de alguns casais, afirmou que Thais Fersoza e Michel Teló irão se separar. No entanto, talvez isso não aconteça, já que os pombinhos parecem estar mais felizes do que nunca.