Após ter fortuna vazada, Gusttavo Lima desiste de comprar ilha e investe R$275 milhões em fazenda

O cantor sertanejo Gusttavo Lima que tem hoje o maior cachê sertanejo da música sertaneja estimado em R$1,2 milhão, começou 2022 comemorando o sucesso nas rádios de todo o Brasil, e sendo o artista brasileiro com o maior número de execuções nas principais plataformas de áudio como Spotify e YouTube.

O sertanejo que é admirado por ter conquistado um verdadeiro império através da sua música, passou a despertar a atenção pela fortuna acumulada ao longo de sua carreira. Segundo um levantamento do jornal Extra, o cantor sertanejo tem uma lista de bens que ultrapassam o valor de R$ 276 milhões, que são constituídos por jatinhos, carros de luxo, suas mansões e fazendas que chamam atenção da internet, e muito mais. A fazenda de Gusttavo Lima, localizada em Goiânia, é onde fica a sua mansão faraônica, um dos seus maiores e mais lucrativos investimentos que o cantor sertanejo fez recentemente,

Após ter sua fortuna vazada pelo jornal, o “Embaixador” tomou um atitude drástica e desistiu de comprar uma ilha localizada na cidade de Angra dos Reis no Rio de Janeiro. De acordo com pessoas próximas ao cantor, este é o local preferidos de descanso do sertanejo e de sua família.

Mas se engana que pensa que Gusttavo Lima está economizando em época de cancelamento de shows. O Sertanejo anunciou recentemente a compra de uma fazenda avaliada no valor de R$275 milhões no estado do Mato Grosso. De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo Movimento Country, o sertanejo deve investir em gado e em soja, investimentos que devem multiplicar a fortuna do sertanejo nos próximos meses.