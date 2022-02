Atriz de Carrossel desiste da carreira aos 18 anos para virar missinária: “Muita renúncia”

A atriz Stefany Vaz, que ficou famosa após interpretar Carmem de Carrossel (2012), revelou que vai virar missionária. Sendo assim, ela deixará a carreira de atriz de lado. Foi nas redes sociais que ela comentou a mudança.

Em primeiro lugar, ela citou como seria a mudança: “Estou me mudando, estou indo embora, estou saindo da minha casa e me mudando para Dunamis Farm”. Em seguida, a atriz de Carrossel esclareceu qual é o intuito do curso que fará.

“Eu vou fazer o DTS [Discipleship Training School – Escola de Treinamento e Discipulado], que é uma escola que tem como objetivo capacitar as pessoas para que elas sejam agentes de transformação na sociedade, levando o evangelho pelas nações”.

Stefany até disse que já estava se preparando há um tempo para esse momento. “Para quem não sabe, eu sou cristã e acho que isso já estava um pouco óbvio há um tempo. Estou seguindo um direcionamento de Deus para a minha vida durante esses meses que estão por vir”. Além disso, a atriz contou que ficará seis meses no local.

Ao final do seu comunicado, ela reforçou que está preparada para esse grande passo em sua vida: “Eu tenho vivido em extrema obediência, e acima de tudo, muita renúncia sobre quem eu sou e sobre as coisas que eu tenho deixado pra trás”.

ATRIZ DE CARROSSEL DÁ O QUE FALAR

Nas redes sociais, fãs de Carrossel comentaram sobre a mudança radical da atriz. De modo geral, todos demonstraram apoio e esperam que ela seja feliz. Mesmo abandonando uma carreira brilhantes, os fãs sabem que Vaz escolheu o melhor para ela nesse momento e vão apoiar.