BBB 2022: Pedro Scooby revela segredo das relações com Luana Piovani, Anitta e Cintia Dicker

Pedro Scooby esteve com Luana Piovani entre 2011 e 2019, entre idas e vindas; embarcando depois num namoro de meses com Anitta, no mesmo ano; e desde então está com Cintia Dicker, com quem se casou em 2020. Confinado no BBB 2022, o famoso abriu o jogo sobre esses relacionamentos.

Numa conversa sobre vida pessoal, na sala da casa mais vigiada do Brasil, Scooby lembrou de que o divórcio com Piovani, com quem tem 3 filhos, completou 3 anos.