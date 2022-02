BBB22: Jade puxa Paulo André para cama, eles agitam edredom e câmeras mostram tudo

Nessa última sexta-feira (11), os participantes do BBB22 receberam mais uma festa dentro da casa. Sendo assim, os integrantes do reality show tiveram a oportunidade de curtir a Festa Chilli Beans.

E, como não poderia deixar de ser, o evento empolgou a galera da casa mais vigiada do Brasil. Tanto é verdade que, por exemplo, Jade Picon e Paulo André finalmente se envolveram.

Para quem não sabe, os dois vinham trocando olhares e toques. Dessa forma, os amigos do possível novo casal pressionavam para que eles assumissem a relação de vez no BBB22, que viu Tadeu Schmidt ter que explicar um problema para os brothers.

No entanto, nem Jade e nem Paulo André tomavam algum tipo de atitude e ficavam apenas na troca de carinho. Na festa do líder dessa semana, por exemplo, a influenciadora acabou sendo questionada por Jade a respeito do possível namoro dela com o atleta.

“Deixa eu te fazer uma pergunta: quando o beijo no PA sai?”, questionou a amiga. “Aí, Nat, pelo amor de Deus”, respondeu Jade, já sem paciência. “Eu gosto dele, mas estou focada no jogo, entendeu?”, tentou despistar a atual líder do BBB22.

“Ele está gostando demais de você. É sério, amiga”, insistiu Natália .”Ele falou pra você?”, se surpreendeu Jade Picon. “Ele não precisa falar. O olhar dele demonstra”, concluiu Natália.

Jade Picon e Paulo André se beijam no BBB22

E, ao que tudo indica, a conversa surtiu efeito. Na madrugada desse sábado (12), Jade e Paulo André deixaram a festa e foram direto para a cama no quarto do líder.

Dessa forma, os dois finalmente trocaram carícias. A atitude partiu da própria participante. Em primeiro lugar, ao perceber que estavam com o look da festa, Paulo André disse que teria que descer para poder devolver as peças.

Sendo assim, Jade não quis saber e puxou o atleta, dando um grande beijo. O clima esquentou e os dois agitaram a cama com trocas de beijos no BBB22.

Em suma, confira o momento: