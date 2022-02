BBB22: pai de Maria reage à cena de sexo da filha com Eliezer

Maria e Eliezer protagonizaram a estreia do edredom no BBB22. Após a festa do líder, o casal teve uma noite quente no quarto Lollipop. Após a família do designer reagir à cena, agora foi a vez do pai da cantora, Carlos Câmara, que falou com Sonia Abrão no A Tarde É Sua.

Durante a entrevista, Carlos, que é massagista e massoterapeuta, se posicionou a favor de sua filha. “Ela é adulta, ela sabe o que é certo e errado. Se ela transou, é porque ela estava com vontade, quem sou eu para discriminar? Eu apoio a minha filha em tudo que ela fez. Se está com vontade, tem que transar mesmo. Essa é minha opinião”, afirmou ele.

Câmara também abriu o jogo e comentou sobre Maria ganhar dinheiro vendendo nudes na internet. “Olha, eu acho bonito. Mas ela é maior de idade, paga as contas dela, não posso me meter na vida dela. Só tenho que apoiar no que ela faz”, afirmou, sem titubear.

O massoterapeuta também falou sobre a resiliência de sua filha. “Quando ela quer alguma coisa, ela vai atrás, ela é a pessoa que mostra ser no BBB. Ela chora, ri, briga e namora. Ela é uma pessoa determinada e esforçada no que faz. Ela foi ali para ganhar. Espero que ela chegue à final e ganhe”, explicou.

Por fim, Carlos corroborou com a história, de que ele e sua filha haviam ficado com a mesma mulher, que foi contada por Maria no BBB “Até hoje a gente ri disso. Foi engraçado pra caramba”, completou.