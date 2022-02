Bittar emociona-se ao destinar R$ 10 milhões à Fundhacre e é homenageado: ‘Trabalhamos incansavelmente’

“Como trabalhador, recebo em minha casa, a Fundhacre, o senador Marcio Bittar com todo meu coração. Estou em êxtase”. Com essas palavras, o presidente da Fundação Hospitalar do Acre, João Paulo Silva, abriu a coletiva de imprensa que celebrou emenda parlamentar de R$ 10 milhões destinada pelo senador Marcio Bittar (UB-AC). O evento, que aconteceu nesta sexta-feira (18), contou com membros da sociedade acreana, lideranças políticas, imprensa e profissionais da saúde.

Estiveram presentes na solenidade o anfitrião, João Paulo Silva, presidente da Fundhacre; senador Marcio Bittar (UB-AC), responsável pela destinação de emendas; a secretária de Saúde, Paula Mariano; pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar; médico e primeiro suplente de Senado, Eduardo Velloso; presidente do PTB-AC, Charlene Lima e grande elenco.

O senador, por conta das emendas destinadas, foi homenageado com uma menção honrosa. A placa de agradecimento foi entregue pelas mãos da chefe da Central de Agendamento de Cirurgias (CAC), Maria da Glória Maia Martins juntamente com a enfermeira Luiza Rodrigues Medeiros.

O montante de R$ 10 milhões tem como missão acelerar os procedimentos de cirurgias eletivas no Estado. Para Bittar, que emocionou-se durante sua fala, trata-se de sua emenda mais ‘abençoada’.

“Minha equipe de orçamento trabalhou incansavelmente na destinação dessas emendas. Lembro que, no último dia do ano, às 21 horas, estávamos todos empenhados nisso. Estar aqui, celebrando a destinação de R$ 10 milhões e saber que, com esse valor, várias famílias sairão de uma grande fila de cirurgias, é motivo de muito orgulho. É a emenda mais abençoada que eu, como parlamentar, poderia destinar”.

João Paulo Silva também ficou emocionado. Alegre e comunicativo do inicio ao fim do evento, fez questão de agradecer a Bittar e teceu agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro.

“Senador, quando for à Brasília, por favor, leve nossos agradecimentos ao presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, senador, pelo valor histórico de R$ 10 milhões de reais que serão canalizados para as cirurgias eletivas que já chegam em torno de 12 mil pacientes”.

A Secretária de Estado de Saúde Acre Paula Mariano, agradeceu as emendas destinadas à Saúde, mesmo antes de assumir a pasta, e afirma que se trata de um recurso que trará um impacto na saúde dos municípios. “Gratidão por uma ajuda imensurável, ao nosso Senador, ao governador Gladson Cameli que vem lutando de forma assídua pelo retorno das cirurgias em nosso Estado, esse será um marco na saúde do Acre”.

Um mandato para o Acre

Durante fala, a convidada especial do evento, pré-candidata Márcia Bittar, revelou que, durante as eleições, orava todos os dias, porque sabia que esse mandato traria para o Acre as notícias que o senador tem levado hoje para os acreanos.

“Lá no começo, eu sabia que existiam grandes projetos na sua vida [dirigindo-se ao senador]. Hoje, vejo que tudo isso é verdade. Estou muito feliz de participar desse evento, ser portadora dessas boas novas e celebro o João Paulo, homem humilde, reto, e íntegro. Celebro também a você, Marcio, que dedicou o seu mandato verdadeiramente ao desenvolvimento do Acre”.

Muitas mãos

O presidente da Aleac, Nicolau Junior (PP-AC), destacou que as emendas, que hoje se tornaram realidade, vieram graças a uma solicitação sua e de um grande time, dentre eles a secretária Paula Mariano e o médico e suplente do Senado, Eduardo Velloso.

“Estou representando aqui os 24 deputados da nossa Casa. Essa será uma emenda relevante que irá potencializar de forma positiva na vida da nossa população carente. O que o senador está fazendo pela Saúde é algo inédito. Eu fico orgulhoso, como presidente da Casa, em ter sido o portador dessa petição, junto à Paula (secretária da Sesacre), médico Eduardo Velloso, e representando os 24 deputados. Todo esse investimento torna o senador, me arrisco a dizer, o senador da saúde”.

Confira fala dos componentes da mesa de honra:

Nicolau Junior, presidente da Aleac

“A gente vai conseguir diminuir e regular a fila de espera. São quase doze mil cirurgias represadas que vão alcançar pessoas que não tem condições de recorrer a rede particular. Tem gente lá da Foz do Breu esperando para entrar no centro cirúrgico. Em nome do poder legislativo, agradeço aqui a todos que estão contribuindo para melhorar a saúde do nosso Estado”.

Paula Mariano, secretária da Sesacre

“Não posso deixar de homenagear e agradecer, na minha fala, o dr. Eduardo Velloso. Ele esteve ao meu lado em todas essas petições, e esses mais de R$ 30 milhões que hoje estão destinados á saúde foi fruto de um trabalho com a sua ajuda, e dos meus colegas que aqui estão. Não posso deixar, também, de celebrar o governador que temos. Ele fez o melhor que pôde, dentro da pandemia, e quando os especialistas falavam que deveríamos nos afastar, lá estava ele, dentro dos hospitais com a gente”.

João Paulo Silva, presidente da Fundhacre

“Presidente Nicolau, leve com o senhor à Aleac, nossa gratidão. Essa atual legislatura é prova de que vocês são peça fundamental para a realização dos nossos objetivos e no desenvolvimento do Acre. Tudo isso que comemoramos hoje passa pela aprovação de vocês. Muito obrigado por tudo!”

Marcio Bittar, Senador da República

“O dinheiro mais abençoado que o parlamentar pode arrumar para o seu Estado é para Saúde. Estou muito feliz em conseguir esses recursos para acabar com esse problema da espera por cirurgias, essa é uma emenda que muito irá contribuir no mutirão de cirurgias e na vida da nossa população”.

Márcia Bittar, pré-candidata ao Senado

Fico extremamente feliz quando vejo que o mandato do senador Marcio é um mandato pautado no povo, nos princípios de Deus. Lá no começo, eu sabia que existiam grandes projetos na sua vida. Hoje, vejo que tudo isso é verdade. Estou muito feliz de participar desse evento, ser portadora dessas boas novas e celebro o João Paulo, homem humilde, reto, e íntegro. Celebro também ao Marcio, que dedicou o seu mandato verdadeiramente ao desenvolvimento do Acre.

