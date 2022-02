Bloco das Virgens do Iaco em Sena Madureira deve reunir multidão neste sábado; confira programação

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O momento mais esperado para muitos foliões do Carnaval de rua de Sena Madureira é o Bloco das Virgens do Iaco. A movimentação lota as ruas do Centro da Princesinha do Iaco reunindo milhares de pessoas que aproveitaram o sábado para cair na folia.

De acordo com Itamar Almeida, membro da organização, este ano a concentração do Bloco acontece no ‘Bar do Nunes’, a partir das 14h. “A concentração acontece a partir das 14h no Bar do Nunes. Lembrando a cada folião do bloco que devemos seguir as regras do Ministério da Saúde em relação a covid-19”, explicou o organizador. Vinicius Diniz, membro da organização, também conversou com o site ContilNet e explicou que às 15:30h o bloco deixa a concentração e fará o trajeto pelas ruas da cidade.

Itamar ainda destacou que nesse ano o bloco só poderá percorrer as ruas com o limite de 300 pessoas, devido ao decreto estadual. Ainda sobre o trajeto, a organizador explicou que o caminho será do Bar do Nunes, em seguida pela rua da AABB, percorrendo as avenidas principais, até o centro da cidade.

Liberado e acompanhado pelo policiamento local, o bloco esse ano tem a organização de Isaac, Vinicius Diniz e Itamar Almeida e o apoio das empresas Verde Fibra provedor de internet, Bets Score e Bar do Nunes.

Mais sobre o Bloco das Virgens

As Virgens do Iaco é uma tradição no carnaval do município de Sena Madureira. O arrastão é formado por blocos e grupos de amigos que percorrem as ruas centrais de Sena, na tarde do sábado de Carnaval.

Os homens se vestem de mulher, e as mulheres se fantasiam do que quiser. O importante é entrar na brincadeira.

