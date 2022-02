BR-364 é interditada após rio transbordar e AC fica ‘isolado’ por terra: ‘não há rotas alternativas’, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou o tráfego de veículos no KM 540 da BR-364, em Alto Paraíso (RO), na tarde desta quinta-feira (24). O bloqueio fica perto de Ariquemes(RO) e foi feito por causa da cheia do rio Jamari, que transbordou e alagou a rodovia. Com isso, o Acre fica isolado por terra.

“A PRF orienta que deve-se evitar viagens para a região [de Ariquemes], visto que NÃO HÁ ROTAS ALTERNATIVAS em condições de tráfego”, diz o comunicado.

Veja vídeo:

Devido ao bloqueio da rodovia, motoristas que saem de Porto Velho ficam impedidos de chegar a cidades da região central ou do cone sul, por exemplo.

Ainda segundo a PRF, os técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foram acionados e já trabalham para solucionar o problema de alagamento no KM 540.

“Reforçamos que, neste momento, NÃO HÁ PREVISÃO para normalização da situação e viagens NÃO SÃO RECOMENDADAS”, reitera a PRF.