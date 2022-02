“Cada um na sua área”, diz Pedro Longo ao comentar fala sobre divisão na equipe do Governo

Em entrevista ao ContilNet, nesta sexta-feira (11) através do Instagram, o deputado Pedro Longo (PV), que é líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), comentou sobre a frase que disse durante coletiva de imprensa da convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar em relação a boatos sobre divisão na equipe do governo.

Segundo o deputado, dentro da equipe há harmonia e um esforço comum. “A equipe do governo não está dividida. Há um esforço comum, cada um na sua área, a parte política com a sua missão e suas atribuições e a equipe técnica buscando encontrar os caminhos. Essas duas partes do governo estão trabalhando em sincronia e esses avanços que nós temos visto são resultados disso”, diz.