Campeão de MMA promete defender a Ucrânia “como puder”

Conte Yaroslav Amosov entre os atletas ucranianos dispostos a lutar nas trincheiras contra a invasão russa na Ucrânia. O campeão peso-meio-médio do Bellator publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma que, após deixar sua família numa “zona segura”, vai se juntar aos esforços de defesa de seu país.

“Saudações. Provavelmente, muitos acham que eu fugi, que estou escondido ou algo assim, mas não é verdade. Levei minha família à zona segura. Agora retornei e vou defender este país da melhor forma que eu puder, como puder. Amo este país, ele é nosso. A Rússia veio à nossa casa e começou uma guerra aqui, muitas pessoas estão morrendo – inocentes, mulheres e crianças. Nós temos que defender este país, e vamos ter sucesso, amigos, porque a verdade está do nosso lado”, disse o ucraniano, segundo tradução do site “Ringside24”.

Amosov também pediu que seus seguidores russos ignorassem as notícias transmitidas pelos veículos de TV da Rússia. “O que está sendo mostrado para vocês na TV (…) não é verdade. Estamos numa guerra de verdade. Não consigo entender pessoas que não acreditam que as tropas russas entraram na Ucrânia. Vejo com meus próprios olhos, posso ouvir. Coisas terríveis estão acontecendo aqui”, declarou.

