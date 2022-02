Campeão, Mané compartilha a cama com ela, a taça da Copa Africana

“Louvado seja Deus”, escreveu, em árabe, o atacante do Liverpool como legenda das fotos em que aparece na cama com a taça da competição.

Com três gols e duas assistências em sete partidas, Mané foi um dos destaques de Senegal na Copa Africana de Nações. Na final, apesar de ter perdido um pênalti no tempo normal, ele foi o responsável pela cobrança derradeira que confirmou o título inédito de sua seleção no torneio.