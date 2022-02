Carro pega fogo após capotar na BR-364, próximo a Rio Branco; três pessoas estavam no veículo

O passageiro Antônio Carlos Neves, de 34 anos, ficou ferido após o veículo que ele dirigia na companhia de amigos capotar e pegar fogo na manhã deste sábado (5), no km 22 da BR-364, na estrada do município de Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Antônio estava como passageiro com mais duas pessoas em um veículo modelo Fiat Uno Mille EP, de cor verde e placa MZN-8793, que trafegava no sentindo Bujari-Rio Branco. O motorista do carro perdeu o controle da direção, saiu da pista e fez o veículo capotar várias vezes.

Após parar de girar, o carro começou a incendiar e ficou totalmente destruído pelo fogo. O motorista e os passageiros conseguiram sair do veículo. Somente Antônio sofreu ferimentos leves e ficou no local para receber atendimento médico.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros necessários para Antônio, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos de perícia. O carro foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio da PRF. O motorista e o outro passageiro não foram encontrados no local do acidente. Segundo informações da polícia, o passageiro Antônio estava em estado visível de embriaguez e poderia ter acabado de sair de uma bebedeira nas proximidades do local do acidente.