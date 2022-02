‘Cheiro e pegada eram masculinos’, diz Andressa Miranda sobre Thammy antes da transição

Andressa Miranda usou o Instagram nesta quinta-feira (17) para contar aos seguidores sobre uma conversa que teve com o marido, Thammy Miranda. O casal está junto há 8 anos, mas quando começaram a ficar, Thammy ainda não havia passado pela transição.

“Quando a gente começou a ficar, ele já era uma mulher masculina. Já tinha atitude, mentalidade… tudo! O cheiro dele, a pegada… tudo era masculino. Então quando ele falou ‘Eu não me identifico como mulher’, pra mim foi muito natural. Ele já era um homem, e iria mudar pequenas coisas”, contou Andressa.

A modelo também respondeu sobre gostar de homem ou de mulher. “O amor vai além do físico. Quando eu me apaixonei, foi um encontro de almas! Me apaixonei pela essência, pela alma, pelas atitudes, pelo caráter, pelo tanto que a gente é feliz.”