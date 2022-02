Chelsea x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Chelsea e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), pela final do Mundial de Clubes da Fifa. A partida será disputada no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, às 13h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Band e no canal fechado Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o Verdão, é a chance de conquistar pela primeira vez o Mundial organizado pela Fifa. No ano passado, a equipe foi eliminada pelo Tigres, na semifinal, e não teve a chance de disputar o título. Assim, esta já é a melhor campanha da equipe alviverde.

O Palmeiras chega confiante após apresentar um sólido futebol na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, do Egito, com Dudu e Raphael Veiga marcando um um e dando uma assistência cada. Abel Ferreira, inclusive, deve manter o time que entrou em campo na estreia da competição. (Com Gazeta Esportiva)

Chelsea x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: na TV aberta

Bandsports: para clientes com TV por assinatura

Mundial de Clubes da FIFA – Chelsea x Palmeiras

Escalação provável

Chelsea

Mendy (Kepa); Rüdiger, Thiago Silva e Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Ziyech, Havertz e Lukaku.

Palmeiras

Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Quando será Chelsea x Palmeiras

Hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), às 13h30min (horário de Brasília)

Onde será Chelsea x Palmeiras

Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos