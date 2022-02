Coluna: Modelo do Acre, de 16 anos, será apresentada para super agência do sul do Brasil

Inspira Tech

Em parceria com o Ministério da Educação, o Sebrae lançou, na quinta-feira (3), o Desafio Inspira Tech, iniciativa que vai promover uma competição nacional para estimular a cultura do empreendedorismo e da inovação entre os estudantes da Educação Profissional e Tecnológica de todo o país. O Inspira Tech vai premiar as melhores propostas de novos negócios de base tecnológica feitas pelos participantes. As inscrições para o desafio estão abertas e são gratuitas. Os interessados devem montar equipes compostas por no mínimo três e no máximo cinco alunos, com um professor/mentor e fazer a inscrição pela internet até o dia 30 de março.

Cadê o cobertor?

Meteorologista Davi Friale anuncia para hoje a chegada de um frente fria de média intensidade que deve mudar a paisagem de Rio Branco.

O indeciso!

Ex governador Jorge Viana está numa sinuca de bico. Pressionado pelos amigos do PT, ainda não decidiu se concorrerá a cadeira de Gladson Cameli ou tentará voltar ao senado com o apoio da estrutura de Lula.

Bola furada

Em queda nas pesquisas o presidente Jair Bolsonaro não poderia ter escolhido um partido pior para se filiar e disputar a reeleição. O PL, presidido por Valdemar Costa Neto, é integrado por uma grande maioria de dirigentes que são alvo de investigações, quer por corrupção e lavagem de dinheiro, quer por outros tipos de delitos, como rachadinhas e desvio de recursos de obras públicas.

Bola furada II

Dos 27 presidentes estaduais da sigla, pelo menos 18 respondem a inquéritos ou já foram condenados por malfeitos. Em São Paulo, onde o mandatário pretende lançar o ministro Tarcísio Freitas para disputar o cargo de governador, a legenda é dirigida por José Tadeu Candelária, acusado pelo doleiro Lúcio Funaro, delator do mensalão, de ser o homem que recebia as propinas em nome de Costa Neto. E esse é o perfil dos demais líderes estaduais.

Bola furada III

O caso mais grave é o que envolve o próprio presidente da legenda do capitão. Valdemar Costa Neto foi condenado a sete anos e dez meses de prisão por ter recebido propinas para sustentar o governo de Lula no Congresso, no rumoroso escândalo que ficou conhecido por mensalão do PT. Ele recebeu indulto do STF após ter ficado um bom tempo na cadeia.

Fora do jogo

LULA , o presidenciável do PT deixou claro que a ex-presidente Dilma não terá papel algum em eventual futuro governo petista e que ela será escanteada na campanha eleitoral. “O tempo dela passou, tem muita gente nova no pedaço”, disse Lula em entrevista para uma emissora de rádio, explicando que um dos erros da sucessora foi na incapacidade política: “Ela não tem a paciência que a política exige”.

De pires na mão

O ministro da fazenda Paulo Guedes voltou a bater de frente com Bolsonaro, ao criticar sua decisão de reajustar os salários dos professores da educação básica em 33,24%. O ministro disse que não fazia sentido algum conceder o aumento, sobretudo para uma categoria que vinha dando aulas à distância. Lembrou que o País ainda precisa controlar o orçamento em meio à crise provocada pela variante Ômicron. “Temos que ter cuidado com os salários porque ainda estamos em guerra”, disse o ministro.

Ladeira abaixo!

Eleição não é ciência exata, mas com o desgaste do presidente Bolsonaro na população as pesquisas vêm indicando ladeira abaixo na corrida eleitoral . Se seguirmos essa tendência, teremos Moro subindo e Bolsonaro caindo cada vez mais. O péssimo desempenho da economia e a questão social encabeçam a lista de demandas do eleitor, ao lado do combate à corrupção. Bolsonaro já mostrou durante os últimos três anos ser incapaz de conduzir o País.