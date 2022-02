Com internet e ar-condicionado, ônibus que começam a circular neste domingo na Capital são apresentados por Bocalom

Tião Bocalom disse estar feliz com a nova frota. “Eu estou muito feliz em a gente poder começar a dar rumo ao transporte coletivo de Rio Branco. Um novo rumo em que nossos usuários, vão poder saber que, se tem um ônibus marcado para sair 10h, vai sair 10h e segundo, os ônibus que são seminovos, pois os que tínhamos eram muito velhos. A nossa população merece uma coisa melhor. A gente tomou essa decisão, de fazer a intervenção, de ir para cima, para resolver o problema do transporte coletivo, inclusive nós baixamos a passagem enquanto tudo estava dobrando de preço. Estou vendo que no Brasil inteiro está tendo problemas com o transporte coletivo e aqui a gente achou a nossa solução”, disse.

“A resposta o prefeito está dando. O Tião é a vontade de Deus nessa cidade, veio para fazer as coisas funcionarem. Ele é um homem de coragem e essa resposta foi dada em uma boa hora para a população de Rio Branco e ao usuário que vinha a tanto tempo sofrendo, principalmente os cadeirantes. Hoje eu estou convalescente e vejo o quanto as pessoas necessitadas precisam de um grande homem como o Tião Bocalom”.

