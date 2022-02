Com R$ 1,2 milhão de Alan Rick, UBS Estephan Barbary é inaugurada em Porto Walter

O deputado federal Alan Rick (União Brasil) foi recepcionado com palmas, faixas de agradecimento e queima de fogos na inauguração da maior unidade básica de saúde de Porto Walter, fruto de emendas do parlamentar.

“Destinei mais de R$ 1 milhão em emendas para a construção e aquisição de equipamentos para a UBS ser entregue em pleno funcionamento. Agradeço ao prefeito César Andrade e à equipe da secretaria de saúde que fizeram um ótimo trabalho. Estou muito feliz com o resultado e com o carinho recebido aqui” – declarou o deputado.

A secretária de Saúde Ana Flavia Melo de Souza explicou que a unidade tem Porte 1, que se assemelha a capacidade de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com sala de observação, consultórios e é a primeira unidade com sala de coleta de exames. “A UBS terá dois médicos. Vai reforçar a assistência aos pacientes com Covid-19 e outras doenças. Com essa estrutura vamos conseguir fazer a coleta para realização de exames que antes precisavam ser subsidiados pela prefeitura em clínicas particulares e em breve teremos laboratório para agilizar o diagnóstico que ainda depende do envio se material para Cruzeiro do Sul. O meu muito obrigado ao deputado Alan Rick por tornar isso possível, isso é um sonho realizado.” – agradeceu a secretária.

O prefeito César Andrade também agradeceu ao deputado Alan Rick. “Agradeço ao deputado por alocar esse recurso para o nosso município de Porto Walter, recurso que está beneficiando toda a população tanto da zona urbana quanto da rural.” – comemorou.

Andrade explicou ainda que o município vai passar a fazer a coleta para realização 34 tipos de exames. Serviço que custava cerca de 30 mil reais por mês aos cofres da prefeitura.

Dona Jociene Rodrigues Lima, de 57 anos, moradora da cidade, também comemorou a entrega da nova unidade. “Antes era difícil, muita gente preferia ir pra Cruzeiro do Sul pra fazer a consulta e já fazer o exame lá pelo SUS. Todo mundo sabe que a gente é um povo carente e se não tiver investimento fica mais difícil ainda. Graças à Deus por essa unidade”, disse a moradora.

A inauguração ocorreu nesta sexta-feira, 18 de fevereiro. Também participaram o articulador político Jairo Cassiano, a chefe do Departamento de Planejamento do IEPTEC, Iuçara Souza, e o Diretor de Cultura, Turismo e Lazer de Porto Walter Mardonio Silva.

Emendas 2022

O deputado também já entregou o sistema de abastecimento de água da comunidade Lindalvos e para 2022, Alan Rick destinou mais recursos para Porto Walter. A saúde e a cultura estão com emendas previstas de mais R$ 600 mil e novos investimentos em escolas virão. “Trabalhar por nossos municípios é o melhor pagamento que posso ter. Porto Walter pode contar comigo”, concluiu o deputado.

Fotos: Ascom