Como sair das dívidas muito mais rápido? A colunista Ruama Demir ensina passo a passo

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgou em novembro de 2021 que em torno de 12 milhões de famílias brasileiras estavam endividadas. E você, já pensou em quanto é o valor total de contas a pagar do seu cartão de crédito, financiamento, consignado, empréstimo pessoal, crediário na loja, ou consórcio, por exemplo? Pois é, essas parcelinhas que costumamos adquirir, porque ao menos teoricamente cabem no nosso bolso, é o que nos deixam endividados.

O risco maior é não perceber que muitas vezes de parcela em parcela, comprometemos um percentual bem significativo do nosso orçamento pessoal, enquanto o ideal seria não ultrapassar 30%, ou seja, se você recebe R$ 1.000, poderia comprometer com despesas fixas, no máximo, R$ 300, para que sobrasse 70% para poder pagar suas contas essenciais como: alimentação, moradia e transporte, por exemplo, e ainda poupar parte para suas metas financeiras.

Para que você saia das dívidas mais rápido, o primeiro passo é conhecer os números das suas contas. Isso mesmo, as contas a receber (salário, pro labore, férias, IR a restituir, pensão, aposentadoria, comissão,…) e as contas a pagar (energia elétrica, internet, combustível, cursos,…) do mês atual e dos próximos doze meses.

Feito isso, você sozinho(a) irá avaliar se o valor a receber esta sendo suficiente para quitar suas contas programadas a pagar com tranquilidade. Se você tem dívidas com as linhas de crédito que citamos acima, muito provavelmente, a maior parte do valor pago são só de juros para o seu credor. Exemplo: um casal mentorado por nós esta pagando uma parcela do financiamento da casa deles de R$ 2.700,00.

Pasmem, somente R$ 700,00 é diminuído do valor que eles pegaram emprestado (também chamado de Saldo Devedor) todo mês e R$ 2.000,00 são de juros, seguro habitacional e taxa administrativa. Neste caso o contrato deles é na modalidade SAC-Sistema de Amortização Constante. Como o próprio nome sugere, dentro do valor da parcela o valor da amortização será sempre o mesmo.

E talvez você esteja se perguntando, ok, mas o que é essa tal de amortização? Muito simples! Dizer que estamos amortizando um valor é o mesmo que pagar o valor que se deve ou pegou emprestado, seja à vista ou a prazo. Voltando ao exemplo acima. Supomos que o valor do financiamento tenha sido de R$ 200.000,00.

Por ser na forma de pagamento SAC, o valor amortizado por parcela será o mesmo até o final do contrato, enquanto o valor total da prestação irá diminuindo conforme o tempo passa. Logo, daqui há X meses vamos dizer que a prestação esteja no valor de R$ 2.000,00. Sabemos que incluso a esse valor temos R$ 700 de amortização e o restante é dinheiro jogado fora.

Até aqui tudo bem? Sim! Ótimo! Se você tomou essa dose de entender o que significa amortizar, você já sabe como se livrar desses juros abusivos mais rápido: o segredo é amortizar no menor tempo possível, para sair da posição de devedor(a) e ir para o outro lado, o de investidor 9ª), onde os juros é que trabalham para você.

Então, sabendo da sua atual condição financeira, procure poupar parte do que recebe com esse foco de amortização. Mesmo que a quantia que você consiga pareça pouco, fará muita diferença ao final, comparando com os valores perdidos em juros para instituições financeiras, enquanto endividado (não é qualquer dívida, se você parcela no cartão e sempre pagou 100% do valor até o vencimento, tranquilo, não esta pagando juros. Mas, se atrasou uma parte da fatura, aí sim, você foi presenteado com os juros mais estratosféricos do mercado, podendo chegar na casa de 600% ao ano).

Nossa, eu não sabia disso. Tudo bem, ainda não ensinam em todas as escolas, mas agora que você sabe, não seja egoísta, compartilhe com sua rede de relacionamento.

Esta bem, mas afinal, como eu faço na prática? Nós recomendamos que você junte um valor durante alguns meses, como por exemplo 6 ou 12 meses, se sua dívida for muito longa, e o deixe investido, daí você solicitará ao seu credor um boleto para amortizar sua dívida. O valor a ser pago aí será somente da amortização do seu saldo devedor . Então imagine que nesses meses tenha conseguido juntar R$ 175 por mês durante 12 meses, ou ainda, R$ 2.100. Isso é o equivalente a 3 meses de amortização do financiamento que usamos de exemplo neste artigo. Isto é, se antes de amortizar faltavam 48 parcelas para quitar o contrato, com esse pagamento, faltam agora somente 45. Incrível não é mesmo. E se suas receitas estão muito curtas, pense em como você pode fazer mais dinheiro para conquistar o que deseja mais rápido.

Espero que esse texto tenha sido útil para você e que tome as doses certas ; )

