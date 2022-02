Concurso Amazul publica retificações no edital. Confira!

O edital do concurso Amazul passou por retificações importantes. Nesta semana foi publicado no Diário Oficial da União alterações no documento sobre o tempo de prova e requisitos de alguns cargos.

De acordo com o comunicado, as provas terão, agora, 4 horas de duração e não três horas como divulgado no edital de abertura. A data da avaliação permanece para o dia 27 de março.

Outras mudanças são quanto aos textos que discorrem sobre os requisitos de escolaridades para diversos cargos. A listagem completa pode ser consultada no botão abaixo.

A seleção, que oferece 140 vagas em carreiras de níveis médio, médio/técnico e superior, está com inscrições abertas. O prazo vai até o dia 6 de março no site do Instituto Selecon , organizador.

As chances são para lotação nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. As contratações serão feitas sob o regime celetista.

Para se inscrever é necessário acessar o site da banca, preencher o formulário com todos os dados para cadastro, em seguida imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição, que custam: R$70 (médio e técnico) e R$95 (superior).

Do total das vagas, são 22 para cargos de níveis médio e médio/técnico. As demais 118 oportunidades serão para graduados, com cursos de nível superior em várias áreas, de acordo com a carreira.

No entanto, seleção também vai formar um cadastro de reserva para ser utilizado durante todo o prazo de validade, que será de dois anos prorrogável pelo mesmo período, dependendo do interesse da empresa.

Veja a lista dos cargos disponíveis no concurso Amazul 2022:

Níveis médio e médio/técnico:

Assistente Administrativo

Operador de Processos

Projetista de Eletricidade

Projetista de Engenharia Civil

Projetista de Instrumentação e Controle

Projetista Mecânico / Tubulação

Projetista Mecânico

Técnico Eletrotécnica

Técnico Industrial / Estruturas

Técnico de Edificações

Técnico de Eletricidade / Eletrotécnica

Técnico de Eletrônica

Técnico de Informática

Técnico de Instrumentação

Técnico de Química

Técnico de Mecânica

Técnico de Radioproteção

Técnico de Secretariado

Técnico Projetista

Técnico de Soldagem

Nível superior:

Advogado

Analista de Administração

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Analista de Negócios

Analista de Recursos Humanos

Analista de Relações Institucionais

Arquiteto

Assistente Social

Contador

Designer Gráfico

Editor de Tv e Vídeo

Engenheiro Aplicativo em Computadores

Engenheiro Civil

Engenheiro de Computação

Engenheiro De Controle Da Qualidade

Engenheiro de Controle e Automação

Engenheiro de Materiais

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletrônico

Engenheiro Energia

Engenheiro Mecânico

Engenheiro Mecatrônico

Engenheiro Naval

Engenheiro Nuclear

Engenheiro Produção

Engenheiro Químico

Engenheiro Telecomunicações

Especialista de Radioproteção

Estatístico

Farmacêutico

Físico

Jornalista

Matemático

Médico do Trabalho

Psicólogo

Químico

Tecnólogo em Fabricação Mecânica.

Concurso Amazul terá três etapas de seleção

O cronograma do concurso Amazul 2022 será divulgado, em breve, em anexos que estarão disponíveis no site do Instituto Selecon. Mas, já se sabe pelo edital que serão três etapas pelos quais os candidatos serão avaliados:

Prova objetiva

Prova discursiva

Avaliação de Títulos

Na prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, os candidatos responderão a questões de múltipla escolha com valor máximo de 120 pontos. Para ser aprovado, será preciso obter, no mínimo, 50 pontos, além do mínimo em cada disciplina, por cargo.

Na discursiva, será uma redação de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, valendo até 100 pontos.