Concurso Banco do Brasil: servidores terão PLR “recheado”; entenda

O Banco do Brasil teve um lucro líquido recorde de R$ 21 bilhões. O número é uma alta de 51,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, aprovados no último concurso recém-empossados e funcionários receberão um bom valor em PLR.

Segundo balanço, apenas no quatro trimestre o lucro totalizou R$ 5,9 bilhões, um aumento de 60,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com o banco, o aumento do lucro é explicado pela queda nas despesas com provisões de crédito, que caiu 40,2% em 2021.

Outros motivos foram o crescimento na carteira de crédito, o aumento nas receitas de prestação de serviços e a melhoria na margem financeira bruta.

Uma das vantagens de ser Escriturário no Banco do Brasil é a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), que ocorre duas vezes a cada ano.

O valor, obviamente, é relacionado ao lucro obtido pela instituição, ou seja, quanto maior, melhor para os funcionários.

Lembrando que o salário, na verdade, no concurso Banco do Brasil é bem maior do que o descrito no edital. De acordo com o documento, o Escriturário receberá R$ 3.022,27, mas também recebe benefícios e vantagens.

Além deste valor, o funcionário ainda recebe ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, o Banco concede a cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.

Ou seja, os R$ 3.022,27 iniciais já aumentaram para R$ 4.508,30. Além disso, o funcionário ainda tem direito à:

planos de saúde

planos odontológicos

vale-transporte

auxílio-creche

auxílio a filho com deficiência

previdência complementar

Quando sai um novo edital?

No momento, o último concurso Banco do Brasil permanece vigente.

O prazo de validade do certame é de um ano a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério banco.

A partir da data dos resultados finais do concurso Banco do Brasil que foram divulgados pela Cesgranrio no dia 21 de dezembro de 2021, o prazo final de validade do concurso será no dia 21 de dezembro de 2023.

Antes do concurso de 2021,a Cesgranrio também foi a responsável pelo certame para a carreira de escriturário do banco em 2018, quando foram oferecidas 30 vagas imediatas e mais 30 de cadastro de reserva.

Resumo concurso Banco do Brasil