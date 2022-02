Concurso INB tem prazo de validade prorrogado até 2023

A Indústrias Nucleares do Brasil, empresa estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, teve o prazo de validade do concurso INB, realizado em 2018, prorrogado.

Nesta semana foi publicado no Diário Oficial da União o comunicado que estende a validade da seleção até o dia 8 de fevereiro de 2023. Confira abaixo!

Concurso INB 2018 possui oferta de vagas nos níveis médio e superior

Aberto em janeiro de 2018, o concurso INB contemplou 68 cargos dos níveis médio, médio/técnico e superior. O objetivo era formar cadastro de reserva para as carreiras do edital.

O destaque foi assistente em administração, que exigiu o nível médio. O salário base atual é de R$ 2.605.

Outros cargos contemplados foram os de técnicos em áreas segurança do trabalho, enfermagem do trabalho, informática, logística, arquivo, química, topografia/agrimensura, entre outros.

No nível superior foram concorridos cargos das áreas de Direito, Administração, Comunicação Social, Assistência Social, Ciências Contábeis, Biologia, Economia, Enfermagem do Trabalho, Física, Medicina do Trabalho, Psicologia, Química e outras.

As oportunidades são para lotação em unidades da INB no Rio de Janeiro; Resende, no interior do estado fluminense; Caetité, na Bahia; e Caldas, em Minas Gerais. Os ganhos variam de R$3.247,40 a R$5.867.

Como foram as provas do concurso INB?

Os candidatos do concurso INB realizaram provas no dia 4 de março de 2018. Os concorrentes aos cargos de nível superior pela manhã, de 9h às 13h30, e os inscritos nos cargos dos níveis médio e médio/técnico à tarde, de 15h às 19h.

Foram 46 questões objetivas para os cargos de níveis médio, sendo 16 de Língua Portuguesa, dez de Conhecimentos de Normas e 20 de Conhecimentos Específicos.

Já para os candidatos com nível superior responderam 56 questões, sendo 16 de questões de Língua Portuguesa, dez de Língua Inglesa, dez de Conhecimentos de Normas e 20 de Conhecimentos Específicos. No caso da prova para o cargo de inspetor de guarda, houve ainda prova física.